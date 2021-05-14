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Соревнования по выкапыванию могил прошли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Первый всероссийский конкурс по скоростной копке могил провели в парке Каменском недалеко от Новосибирского крематория в пятницу. Соревнующиеся должны были выкопать аккуратную могилу за самое короткое время, сообщил представитель проекта «Некрополь» на странице во «ВКонтакте».

По условиям турнира, копщикам необходимо выкопать на скорость могилу размером: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Участником соревнования мог стать действующий работник ритуальной службы, из любого региона России и стран СНГ в возрасте от 18 лет.

Жюри оценивало команды на аккуратность, технику, скорость, а так же на соответствие могилы заданным параметрам. И да, измерительным прибором для жюри будет служить настоящий гроб. На конкурс зарегистрировались восемь команд из Новосибирска, Сузуна, Барнаула, Омска, Кемеровской и Томской области. 

Денежные призы ждут только те команды, которые справились с условиями соревнования в полном размере и заняли по оценкам жюри призовые места. Другие участники награждаются дипломами об участии.

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Новосибирск #Город
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