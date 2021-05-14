Названы максимально подорожавшие за апрель продукты

Больше всего подорожали майонез (за месяц на 4,6%, за год — на 17%), сосиски и сардельки (на 3% по сравнению с мартом и на 4% за год), подсчитали эксперты компания «Эватор».

Чуть меньше, на 2%, за месяц выросла розничная стоимость сыра, растительного масла и шоколадных конфет, а также готовых консервированных блюд. Выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин дорожали в среднем на 1%, приводит РИА Новости расчеты экспертов.

В нескольких категориях средние цены в несетевых магазинах немного упали: например, сметана в течение апреля подешевела на 2%, зефир и пастила — более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса — на 0,4%, каши — на 0,3%. Вода, чай, кофе и пряники практически не подорожали.

Цены на продукты в несетевой рознице в апреле выросли на 0,67% и на 4% год к году, уточнили эксперты.

«Эватор» оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, при расчете которого используется 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли категорий.