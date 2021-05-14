Кремль оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Кремль не следит за развитием истории с выдвижением президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не следим. Узнали из СМИ», — приводит ТАСС слова Песков, сказанные им в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за данной темой и располагают ли данными относительно включения Путина в список номинантов.

В сентябре прошлого года группа российских общественных деятелей, в числе которых писатель Сергей Комков, сообщила, что направила заявку на присуждение премии российскому президенту в Нобелевский комитет.

Комков накануне сообщил, что получил ответ на свою заявку, в котором ему сообщили: «Ваш кандидат включен в список». Также в комитете назвали предварительное количество номинированных — 286 человек. Количество номинантов еще может измениться.