Микрорайон в Туве на две минуты оставили без света ради спасения кошки

Энергетики отключили свет в микрорайоне, чтобы спасти кошку, которая четыре дня сидела на опоре ЛЭП, сообщает пресс-служба «Россети Сибирь».

Просьбы о помощи в спасении кошки, которая четыре дня сидит на опоре ЛЭП, от жителей правого берега поступили в тувинскую компанию «Россети Сибирь.

Спасать четвероногого питомца решили ночью, чтобы доставить меньше хлопот для граждан, ведь без отключения электроэнергии сделать это было нельзя. Спасательную операцию энергетики начали в первом часу ночи.

Выписали наряд, получили допуск, отключили линию электропередачи и поднялись на вышке. Кошка в панике пыталась спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней. Как только энергетики спустили ее на землю, испуганное животное вырвалось из рук спасителей и моментально исчезло в ночи.

Спасение кошек с опор ЛЭП для энергетиков тувинской компании «Россети Сибирь» стало регулярным: только за прошлый год они сняли с линий четырех котов.