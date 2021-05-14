Ученый указал на важность развития прикладной науки

Внедрение научных разработок в производстве в СССР происходило через прикладные НИИ, в 90-е годы почти все они закрылись. А без прикладной науки невозможно создавать высокотехнологичные рабочие места и развивать импортозамещение, сообщил директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков.

В советское время, по словам Бычкова, в Иркутске работало больше десятка прикладных НИИ. В 90-е годы прошлого столетия почти все они прекратили свое существование, их функционал попытались передать вузам, но это не сработало.

«Наш ближайший сосед, Китай, лет 10–15 назад тоже создавал такую модель — при каждом академическом институте был технопарк. С течением времени их все закрыли, предоставив возможность бизнесу выкупать новые разработки у академической науки и дальше самостоятельно их реализовывать», — цитирует «ИркутскИнформ» ученого.

Он объяснил, что за рубежом структура финансирования фундаментальных исследований строится в пропорциях примерно 30 на 70, где 30 — это средства государства, а 70 — бизнеса. За границей предпринимателю выгодно иметь дело с ученым. Передовые технологии делают производство максимально дешевым, а товар — конкурентоспособным.

Он подчеркнул, что России необходимо усиливать развитие прикладной науки, чтобы массово создавать высокотехнологичные рабочие места, развивать импортозамещение, научное приборостроение. Пока, по словам ученого, это происходит точечно.