Slava Marlow в новой песне выбрал между любовью и деньгами

Продюсер Моргенштерна и музыкант Slava Marlow выпустил новый сингл. Песня называется «Кому это надо», в ней поется о выборке между настоящими чувствами и банковским счетом.

Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) стал известен благодаря сотрудничеству со скандальным рэпером Моргенштерном. При этом треки Marlow становятся полноценными хитами.

В новой песне «Кому это надо» Slava Marlow размышляет о ценности любви и денег. «Никакие деньги, никакие цифры не заставят влюбить в себя по-настоящему», — поет он.

Так же Готлиб рассказал в песне, что потерял людей, с которыми он давно общался, как только те увидели его банковский счет.