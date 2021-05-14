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Потепление до +28 придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Выходные в Новосибирске будут жаркими, уже в субботу потеплеет до 28 градусов выше нуля, сообщил в пятницу пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ночь на субботу будет 5-7 градусов выше нуля, днем потеплеет до 26-28 градусов. Скорость ветра в порывах будет достигать 16 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В ночь на воскресенье будет 15-17 градусов тепла, днем – 25-27 градусов. Ветер также будет порывистым, днем местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Понедельник ожидается уже прохладнее: ночью будет 7-9, днем – 17-19 градусов выше нуля. Возможен небольшой дождь.

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DubleJin

Если равняемся по ценам, неплохо было бы и по доходам подравняться!

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Xermer

А деньги на эту инициативу, как всегда, возьмут в карманах простых граждан да?
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