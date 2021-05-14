Начались съемки второго сезона сериала «Паромщица» с Тархановой

Зрители увидят продолжение «Паромщицы», съемки второй части уже стартовали в Москве, сообщила пресс-служба канала «Россия». Первая часть мелодрамы заняла вторую строчку рейтинга самых популярных российских сериалов 2020 года.

В новых сериях зрители увидят продолжение истории паромщицы Надежды в исполнении Глафиры Тархановой. Надя, наконец, добилась счастья — двое ее самых дорогих мужчин, сын Костя и любимый Макс (Андрей Барило) рядом с ней.

Однако судьба приготовила героине новые испытания. Макса обвиняют в жестоком преступлении, но Надя отказывается в это верить и пытается всеми способами помочь любимому. Она знает, каково это – быть без вины виноватой и осужденной за проступок, которого не совершала.

Съемки новых серий «Паромщицы» пройдут в Москве и Великом Новгороде. Режиссером второго сезона «Паромщицы» выступит Станислав Либин («Акушерка» и «Акушерка. Счастье на заказ»). Главные роли в проекте исполняют Глафира Тарханова, Андрей Барило, Андрей Фролов, Александр Ратников, Марина Митрофанова, Владимир Стержаков.