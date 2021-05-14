Катавшихся в вагоне с трубами томских студентов поймали в Кузбассе

Двое студентов из Томска решили покататься на грузовом поезде в вагоне с трубами, их поймали транспортные полицейские на кузбасской станции Яшкино.

Как сообщила пресс-служба Кузбасского линейного управления полиции на транспорте, грузовой поезд внепланово остановился на станции Яшкино из-за людей, которых нашли в полувагоне с металлическими трубами.

Следственная группа выяснила, что в поезде катались двое 19-летних студентов одного из томских вузов, которые приехали из Новосибирска.

«Студенты забрались в грузовой состав на станции Инская и решили проехать на нем ради интереса», – сказано в сообщении. Штраф по административной статье «Самовольный проезд в грузовом поезде» составляет всего 100 рублей.