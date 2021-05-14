Спецэпизод легендарных «Друзей» выйдет 27 мая

Специальный эпизод ситкома «Друзья» выйдет на платформе потокового видео HBO Max 27 мая, сообщил медиахолдинг WarnerMedia.

Премьера спецэпизода приурочена к первой годовщине запуска HBO Max. При этом компания опубликовала и 40-секундный тизер, на котором можно увидеть шесть главных героев «Друзей».

Известно, что в специальной серии появятся приглашенные звезды. Это футболист Дэвид Бекхэм, певец Джастин Бибер, музыкальная группа BTS, телеведущий Джеймс Корден, модель и актриса Кара Делевинь, певица Леди Гага и другие.

Режиссер и продюсер спецвыпуска – Бен Уинстон, в роли сопродюсеров выступили создатели самого сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман, а также один из его исполнительных продюсеров Кевин Брайт.

Ранее СМИ сообщали, что специальный выпуск не станет очередной серией, скорее он выйдет в формате ток-шоу, где шестерка актеров, сыгравших друзей в сериале, не будут играть своих персонажей, если не считать один небольшой фрагмент.

Друзья должны были воссоединиться на экранах спустя четверть века после появления ситкома и через 15 лет после выхода последней серии. Проект был запланирован еще на 2020 год, но в планы создателей шоу вмешалась пандемия.