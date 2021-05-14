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Депутаты прописали штрафы за жестокое обращение с животными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Подготовлены поправки в КоАП, вводящие наказание за жестокое обращение с животными — например, штраф за выброшенного питомца — до 30 тысяч рублей, сообщил один из авторов, депутат Владимир Бурматов в Instagram.

Штраф за выброшенные животных составит для граждан — до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния граждане будут обязаны заплатить до 15 тысяч рублей, юридические лица — до 100 тысяч.

Содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, будет стоить до 150 тысяч рублей (например, за фотографирование со львятами и тигрятами). За нарушения при содержании животных в цирках и зоопарках будет налагаться штраф до 200 тысяч рублей.

«Есть действия, которые не приводят к гибели животного, но тем не менее являются жестокими. В последнее время такие преступления «молодеют», статистика по ним печальная. Многие живодеры являются несовершеннолетними и поэтому уходят от ответственности. Но если родителям прилетит штраф в 15 тысяч рублей, они устроят своему отпрыску такое, что в следующий раз он будет включать голову», — прокомментировал Бурматов «Известиям».

Предложения по суммам должны получить отзыв правительства, после этого поправки будут вносить на рассмотрение Госдумы.

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