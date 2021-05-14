Юлия Пересильд станет первой космической актрисой

Создатели фильма «Вызов» определились с рабочей группой, которая отправится в космос. Первой космической актрисой станет Юлия Пересильд, сообщила пресс-служба Первого канала.

По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж – Алену Мордовину и Алексея Дудина.

Для съемок в фильме выбирали женщину с актерскими способностями и хорошим здоровьем. Все этапы отбора удалось пройти Юлии Пересильд. Актрисе 36 лет, она окончила режиссерский факультет ГИТИСа. Пересильд известна зрителям по ролям в сериалах «Угрюм-река» и «Зулейха открывает глаза».

Съемки фильма пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19».