НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Этнодеревни в Красноярском крае создадут в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
133 0
Фото: © Sibnet.ru

Первые этнодеревни на севере Красноярского края создадут до конца ноября 2021 года в поселке Суринда в Эвенкии и Волочанка на Таймыре, сообщил вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Этнодеревни в регионе создаются для сохранения традиционного образа жизни коренного населения и развития видов исконной хозяйственной деятельности северных этносов.

«Первые этнодеревни в Суринде и Волочанке создадут до 30 ноября 2021 года», — сказал ТАССЦыкалов. По его словам, летом в навигацию в населенные пункты будут завезены оборудование и стройматериалы для создания этнодеревень.

В поселке Суринда построят экспериментальное жилье по современным технологиям, адаптированным к условиям Арктики, отремонтируют или возведут новые школу и сельский дом культуры, почту, ФАП, модернизируют коммунальную инфраструктуру и связь.

Поселок должен стать типовой моделью, которую планируется распространить и на другие поселения Эвенкии. Также там создадут цеха по пошиву национальной одежды, унтов, парок, рукавиц, производства нарт, охотничьих лыж, сувениров. В Волочанке планируется создать ферму по разведению овцебыков, телята уже завезены.

В поселке Суринда проживает порядка 450 человек, в основном коренные малочисленные народы Севера. Поселок считается центром таежного оленеводства, здесь расположено единственное в районе хозяйство отрасли. В поселке Волочанка проживает порядка 500 человек. В нем так же, как и в Суринде, большая часть населения — представители коренных малочисленных народов Севера.

Еще по теме
Новосибирский депутат заявила о нехватке у народа денег на еду
Бурков попросил у Путина «ворота в Азию»
Травников раскритиковал мэрию Новосибирска за дороги
Томичи простились со старейшим политиком Лигачевым
смотреть все
Красноярск #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Заельцовский парк в Новосибирске откроют раньше срока
Катавшихся в вагоне с трубами томских студентов поймали в Кузбассе
Подросток со СМА в Новосибирске умерла без лекарства
Житель Приангарья обокрал майнинговую ферму
Самое популярное
Игра Resident Evil Village получила обнаженную злодейку
Устаревшие иконки заменят в Windows 10
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России
Число погибших в казанской школе увеличилось до девяти
Обсуждение (0)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

DubleJin

Если равняемся по ценам, неплохо было бы и по доходам подравняться!

Иркут 69

Про это забудьте. В нашем государстве рост цен всегда будет опережать рост доходов. А в последнее время...

Иркут 69

Чушь и ложь одновременно. По линейке самых массово востребованных продуктов рост цен в РФ в полтора раза...

Xermer

А деньги на эту инициативу, как всегда, возьмут в карманах простых граждан да?
Sibnet.Ru