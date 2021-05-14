Этнодеревни в Красноярском крае создадут в 2021 году

Первые этнодеревни на севере Красноярского края создадут до конца ноября 2021 года в поселке Суринда в Эвенкии и Волочанка на Таймыре, сообщил вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Этнодеревни в регионе создаются для сохранения традиционного образа жизни коренного населения и развития видов исконной хозяйственной деятельности северных этносов.

«Первые этнодеревни в Суринде и Волочанке создадут до 30 ноября 2021 года», — сказал ТАССЦыкалов. По его словам, летом в навигацию в населенные пункты будут завезены оборудование и стройматериалы для создания этнодеревень.

В поселке Суринда построят экспериментальное жилье по современным технологиям, адаптированным к условиям Арктики, отремонтируют или возведут новые школу и сельский дом культуры, почту, ФАП, модернизируют коммунальную инфраструктуру и связь.

Поселок должен стать типовой моделью, которую планируется распространить и на другие поселения Эвенкии. Также там создадут цеха по пошиву национальной одежды, унтов, парок, рукавиц, производства нарт, охотничьих лыж, сувениров. В Волочанке планируется создать ферму по разведению овцебыков, телята уже завезены.

В поселке Суринда проживает порядка 450 человек, в основном коренные малочисленные народы Севера. Поселок считается центром таежного оленеводства, здесь расположено единственное в районе хозяйство отрасли. В поселке Волочанка проживает порядка 500 человек. В нем так же, как и в Суринде, большая часть населения — представители коренных малочисленных народов Севера.