Байден предложит Путину создать систему защиты от киберугроз

Соединенные Штаты хотят разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью и эта тема будет поднята на российско-американском саммите, заявил президент США Джо Байден.

«Мы работаем над тем, чтобы добиться разработки международных стандартов в отношении правительств, которые знаю, что преступная деятельность происходит с их территории <...>. Я ожидаю, что это одна из тем, которую я буду обсуждать с президентом Путиным», — цитирует ТАСС Байдена.

Как заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, договоренности относительно возможной встречи Путина с Байденом пока не достигнуты.

Президенты двух стран провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе.