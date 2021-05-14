Илон Маск обрушил курс биткоина сразу на 17%

Стоимость криптовалюты опустилась до 11-недельного минимума после того, как генеральный директор Tesla сообщил, что компания временно приостановит продажу электромобилей за биткоины

Курс биткоина на бирже Binance падал на 17%, до 11-недельного минимума в 46 тысяч долларов. Затем криптовалюта поднялась до уровня в 50,9 тысячи долларов. Рыночная капитализация биткоина опустилась ниже 1 триллиона долларов, до 959 миллиардов долларов, приводит РБК рыночную статистику.

Падение курса биткоина произошло на фоне того, что автопроизводитель Tesla временно приостановил продажу электромобилей за главную криптовалюту. По словам генерального директора компании Илона Маска, Tesla не может позволить себе наносить вред окружающей среде, поэтому не будет принимать криптовалюту в качестве оплаты до тех пор, пока ее майнинг не начнет осуществляться с помощью возобновляемых источников энергии.

Tesla добавила возможность покупать свои электромобили за биткоин 24 марта. Также в январе автопроизводитель инвестировал 1,5 миллиарда долларов в первую криптовалюту. Затем компания продала биткоины на 272 миллиона долларов, зафиксировав прибыль в 101 миллион долларов.