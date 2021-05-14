«Кролик Питер 2»: милые пушистики атакуют

«Кролик Питер 2», сиквел комедийного хита 2018 года, вышел в российский прокат. Вторая часть киносказки режиссера Уилла Глака идейно продолжает первую — это анимационный игровой фильм, совмещающий компьютерных кроликов с живыми актерами и основанный на книгах британской писательницы Беатрис Поттер.

«Знаешь, что напишут на твоей могиле? Здесь лежит идеальная кошка, которая никогда не сбивалась с пути!» Цитата из фильма.

Сюжет: кролики зажигают

По сюжету кролик Питер после свадьбы мистера Макгрегора (Донал Глисон) и художницы Беатрис Поттер (Роуз Бирн) отправляется в большой город, навстречу славе — ведь издатель собирается выпустить книгу о нем, такой шанс упустить нельзя, он выпадает раз в жизни. Но все планы идут кувырком.

Фото: © кадр из фильма

У Питера начинается экзистенциальный кризис, он выпадает из жизни своей семьи и отправляется в личное приключение вслед за уличным кроликом, промышляющим воровскими делами, в духе фильмов Гая Ричи. В результате они попадают в мир больших воротил с поистине голливудскими амбициями.

Главный герой вляпывается в самые разные неприятности — планирует дерзкое ограбление рынка, чтобы стащить тележки с сухофруктами, выясняет личность своего настоящего отца и бунтует против устоявшегося миропорядка. Но в финале для него настанет время задуматься над тем, что он натворил.

Премьера в России: 13 мая 2021 года

Страна: Великобритания, США, Columbia Pictures

Жанр: анимация, комедия, семейный

Режиссер: Уилл Глак

Актеры: Донал Глисон, Роуз Бирн

Продолжительность: 93 минуты

Возраст: 6+

Съемки: пандемия помешала

«Кролик Питер 2» изначально должен был выйти в марте 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы создателей, после многочисленных переносов лента вышла в российском прокате только в мае 2021 года под лейблом Columbia Pictures. При этом съемки проекта начались еще в январе 2019 года.

Сиквел доверили снимать американцу Уиллу Глаку, который снял успешный первый фильм, собравший в мировом прокате 350 миллионов долларов. Несмотря на прочную сюжетную основу в виде серии детских книг английской писательницы и художницы Беатрис Поттер, режиссер позволил себе вольности, добавив в сценарий новых персонажей.

Так, кролик Барнабас и белка Бескер — новички для сиквела и печатного первоисточника. Также были изменены некоторые вещи. Например, ради увеличения семейной аудитории создатели сгладили характер и образ некоторых героев и усилили комедийные моменты, что было ясно уже из первого трейлера фильма.

Отзывы: много погонь и мало шуток

Рейтинг «Кролика Питера 2» на Rotten Tomatoes средний — критики сдержанно оценили попытку авторов осовременить классический первоисточник, поставив фильму предварительную оценку в 61%. Примечательно, что схожая сказка по детской книге занимает на сайте первое место по «свежести» — это «Приключения Паддингтона 2».

На IMDb рейтинг сиквела — 6,4 балла, что также весьма средний результат. Что касается российского агрегатора «Критиканство», то здесь фильм имеет достаточно высокий показатель — 80%. Первые впечатления разделились, многие сетуют на бешеный темп повествования с огромным количеством погонь и умеренное количество удачных шуток.

Фото: © кадр из фильма

Впрочем, положительных отзывов достаточно. Так, кинокритик Антон Долин называет фильм «обаятельным и неглупым», показывающим пример «ответственности» и «семейственности». Ольга Маршева подмечает, что картина представляет прекрасный романтизированный портрет провинциальной Англии.

Стоит ли смотреть

«Кролик Питер 2» — вовсе не примитивный семейный фильм с шутками, режиссер выжал из сиквела максимум, разогнавшись так, что трясет на поворотах — в фильме много динамичных сцен, поток событий такой плотный, что обиженным после сеанса никто не уйдет.

Сюжет сиквела ссылается на легендарные фильмы про агента 007 Джеймса Бонда, даже на уровне слогана «И целого сада мало». Кроме этого, создатели явно вдохновлялись «бондианой» при создании экшена.

Можно уловить и криминальную ауру фильмов Гая Ричи. Ведь кролик Питер бросает спокойную и скучную жизнь и пускается во все тяжкие, вступая в самую настоящую банду зверей, разрабатывающих дерзкие планы ограблений.

Фото: © кадр из фильма

Правда, жестокости в сиквеле нет, ведь в первую очередь это сказка с набором стандартных шуток, от которых хохочет весь кинозал. «Кролик Питер 2» — семейное продолжение милой истории пушистой команды, в которое для взрослой аудитории завезли настоящую философию, кризис самоопределения и карьерные проблемы.

Несмотря на детскую «обертку», увидеть «Кролика Питера 2» стоит всем, ведь это прекрасный шанс отбросить все заботы на полтора часа и отдохнуть перед экраном. Но при всей доминанте развлекательного содержания фильм также заставит задуматься о семье, ответственности и границах личной свободы.