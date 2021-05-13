Расходы россиян обогнали доходы

Расходы россиян сейчас растут быстрее, чем доходы, следует из данных Центробанка. Согласно статистике регулятора, кредитование населения растет на 15—16% в годовом выражении, в ипотеке рост составил порядка 25%.

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов отметил, что в ближайший год население будет тратить больше, чем зарабатывать, передает Reuters. При этом одновременно на фоне дефицита трудовых ресурсов ускоряется рост зарплат.

Представитель регулятора отметил, что Центробанк в качестве реакции на происходящие в экономике процессы повышает ставку, чтобы убрать избыточные стимулы и не допустить инфляционного всплеска.

В апреле совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 5%. Регулятор также сообщил, что ожидает в 2021 году роста российской экономики на 3—4%, в 2022 году ВВП вырастет на 2,5%.