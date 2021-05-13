НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Расходы россиян обогнали доходы

Источник:
Sibnet.ru
309 3
Фото: © Sibnet.ru

Расходы россиян сейчас растут быстрее, чем доходы, следует из данных Центробанка. Согласно статистике регулятора, кредитование населения растет на 15—16% в годовом выражении, в ипотеке рост составил порядка 25%.

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов отметил, что в ближайший год население будет тратить больше, чем зарабатывать, передает Reuters. При этом одновременно на фоне дефицита трудовых ресурсов ускоряется рост зарплат.

Представитель регулятора отметил, что Центробанк в качестве реакции на происходящие в экономике процессы повышает ставку, чтобы убрать избыточные стимулы и не допустить инфляционного всплеска.

В апреле совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 5%. Регулятор также сообщил, что ожидает в 2021 году роста российской экономики на 3—4%, в 2022 году ВВП вырастет на 2,5%.

Еще по теме
Власти предотвратили массовое отключение банкоматов
Новосибирский депутат заявила о нехватке у народа денег на еду
Новосибирец выиграл квартиру в лотерею
Россиянам простят миллиарды кредитных рублей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Деньги на слезах: кто продает и покупает информацию о смерти
Видео с фонтаном выше крыши в Улан-Удэ появилось в Сети
Приложение для болельщиков МЧМ-2023 создадут в Новосибирске
Новосибирцы устремились на Мальдивы и Сейшелы
Самое популярное
Устаревшие иконки заменят в Windows 10
Число погибших в казанской школе увеличилось до девяти
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России
Сибиряки превратились в распространителей описторхоза
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин прокомментировал массовое убийство в казанской школе
Россия «приземлит» западные соцсети
Кремль отказался присоединять Донбасс
Государство «оцифрует» владеющих оружием россиян
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

DubleJin

Если равняемся по ценам, неплохо было бы и по доходам подравняться!

Иркут 69

Про это забудьте. В нашем государстве рост цен всегда будет опережать рост доходов. А в последнее время...

Иркут 69

Чушь и ложь одновременно. По линейке самых массово востребованных продуктов рост цен в РФ в полтора раза...

Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....
Sibnet.Ru