ЕГЭ предрекли бесповоротную отмену

Единый государственный экзамен в России скоро отменят, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. По его словам, «система ЕГЭ себя не оправдала».

«Не в этом году, но то, что его отменят, я практически уверен. Возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди», — сказал Зайцев в интервью URA.RU.

При этом он уточнил, что процесс выхода из системы ЕГЭ займет у государства много времени. Зайцев отметил, что в Госдуме постоянно поднимается вопрос о несостоятельности Единого государственного экзамена.

По мнению парламентария, школьники с первого класса начинают готовиться к единому государственному экзамену и перестают глубоко изучать предметы, ориентируясь на высокие баллы, а не сами знания.