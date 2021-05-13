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ЕГЭ предрекли бесповоротную отмену

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Единый государственный экзамен в России скоро отменят, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. По его словам, «система ЕГЭ себя не оправдала».

«Не в этом году, но то, что его отменят, я практически уверен. Возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди», — сказал Зайцев в интервью URA.RU.

При этом он уточнил, что процесс выхода из системы ЕГЭ займет у государства много времени. Зайцев отметил, что в Госдуме постоянно поднимается вопрос о несостоятельности Единого государственного экзамена.

По мнению парламентария, школьники с первого класса начинают готовиться к единому государственному экзамену и перестают глубоко изучать предметы, ориентируясь на высокие баллы, а не сами знания.

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Жизнь #Образование
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DubleJin

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Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

Иркут 69

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west_nik

т. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...
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