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Бесшумную российскую подлодку признали угрозой флоту НАТО

Источник:
National Interest
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Фото: Морозов / CC BY 3.0

Российская подводная лодка проекта «Лада» имеет практически бесшумную силовую установку, поэтому заметить приближение субмарины практически невозможно, отмечают западные эксперты.

Корпус подлодки имеет аэродинамические обводы, что позволяет избегать турбулентности и не создавать заметный шум. Особый вклад в бесшумность подлодки вносит водородно-кислородный топливный элемент, вырабатывающий электричество для винтов.

По оценке специалистов, новая серия российских подлодок может быть тише некоторых атомных субмарин, поскольку перегоняющий хладагент для охлаждения реактора насос работает достаточно громко, пишет журнал National Interest.

Россия в настоящее время строит дизель-электрические подлодки двух типов — проекта 636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада». На сегодня ВМФ имеет на вооружении единственную субмарину 677 серии — «Санкт-Петербург». В следующем году флот получил еще две подлодки.

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Оборона #Оружие #Армия
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