Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году, кандидатуру президента на премию выдвинул писатель Сергей Комков.

Он рассказал журналистам, что получил ответ на свою заявку, в котором ему сообщили: «Ваш кандидат включен в список». Также в комитете озвучили предварительное количество номинированных — 286 человек. Количество номинантов еще может измениться.

Ранее на премию был также номинирован глава Чечни Рамзан Кадыров с формулировкой «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае».

Кандидатами на Нобелевскую премию мира в этом году являются бывший президент США Дональд Трамп, действующий американский лидер Джо Байден, а также администрации Косова и Сербии.

Путин уже включался в список кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2013—2014 годах за мирное урегулирование конфликта вокруг химического оружия в Сирии. Обладатель премии этого года станет известен 10 сентября.