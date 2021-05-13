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Видео с фонтаном выше крыши в Улан-Удэ появилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Коммунальная авария в 47 квартале в Улан-Удэ попала на видео. На кадрах заметно, как фонтан воды вырывается из-под асфальта и «бьет» выше крыши пятиэтажного дома.

«Авария в 47 квартале! Кому нужна горячая вода?» — написали в паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram. Официальный сообщений от коммунальных служб горда об инциденте пока нет.

Подобный случай произошел в среду в городе Барнауле Алтайского края. Стартовавшие в столице гидравлические испытания на магистральной теплосети привели к первой в этом сезоне крупной коммунальной аварии – в центре города из-под земли забил огромный фонтан.

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