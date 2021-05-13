Деньги на слезах: кто продает и покупает информацию о смерти

Информация об умерших давно стала ценным товаром на черном рынке похоронный услуг. Ни продавцов, ни покупателей не смущают штрафы и уголовная ответственность. Изменить ситуацию поможет новый закон, но с его принятием власти тянут уже много лет.

В России с 1996 года действует федеральный закон №8 «О погребении и похоронном деле». Но он регулирует деятельность только государственных услуг. На частном рынке — свободная конкуренция, не всегда прозрачная и безобидная для родственников умерших.

«Если мы откроем 2ГИС, мы увидим под сотню ритуальных агентств, и далеко не все они используют законные и логичные методы работы. Мы видим совершенно точно нарушения, "черных" агентов, которые прибывают раньше, чем человек позвонил в ритуальную службу», — сообщил руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Нередко ситуации с продажей информации об умерших родственниках доходят до дикости. Так, в декабре 2017 года пенсионер из Воронежа проводил супругу в больницу, врачи заверяли — состояние стабильное. Через несколько дней утром в его дверь позвонил похоронный агент и сообщил о смерти жены.

Почти идентичная ситуация произошла в ноябре 2020 года в Красноярске. Страшную весть о смерти мужа от коронавирусной инфекции жене передал не врач, а похоронный агент, заявившись прямо к ней домой.

Сколько стоит информация о смерти

О продаже информации на «черном рынке» прекрасно знают чиновники и представители бизнес-сообщества, занимающиеся ритуальными услугами. Известна даже стоимость «слива» информации от источников похоронным агентам.

Так, президент Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) России Виталий Кодыш в четверг на форуме «Сибирь-Ритуал 2021» в Новосибирске спросил у присутствующих, знают ли они стоимость такой информации. И специалисты назвали сумму.

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«Сколько стоит в Новосибирске продажа информации? До 30 тысяч? Да это не только у вас, везде. Ну везде она продается! В Москве стоимость — 40 тысяч. А если человек покупает за 40 тысяч информацию, то он должен на чем-то отбить. Понятно на чем, на клиентах, на горе людей», — возмутился Кодыш.

Руководитель УФАС по Новосибирской Александр Годованюк отметил, что часто продают информацию о смерти сотрудники больниц. Кодыш добавил, что еще утечки допускают в моргах и полиции. Безусловно, делается это скрытно, вычислить такого сотрудника сложно.

По мнению участников форума, остановить продажу информации пока невозможно. Сейчас продавцов и покупателей на «черном рынке» похоронных услуг не останавливает ни угроза штрафов, ни потенциальное уголовное дело.

Как можно изменить ситуацию

Страдают при таком подходе к бизнесу не только родственники умерших, но и добросовестные предприниматели, которые информацию не покупают, а ждут обращений от клиентов.



«Нужно наладить связь между коммерсантами и государством. Если мы доверяем коммерсантам, работаем с ними, если мы их пускаем на рынок, позволяем вкладываться и развиваться, то государство должно им гарантировать защиту от недобросовестной конкуренции», — резюмировал президент СПОК.

Отрегулировать взаимодействие между государством, добросовестными предпринимателями и потребителями ритуальных услуг помогут только серьезные поправки в федеральный закон. Нового закона участники рынка ждут с 2012 года. Тогда проект подготовила ФАС, но через два года вопросы похоронного дела передали Минстрою. Но и они ничего не добились, документ вернули на доработку.

В июле 2017 года президент России Владимир Путин поручил разработать и внести в Госдуму новый законопроект «О похоронном деле», а также сформировать орган, контролирующий похоронную отрасль.

Увы, даже поручение президента не сдвинуло дело с мертвой точки. В 2018 и 2020 годах законопроект вновь отправили на доработку. А единого контролирующего органа как не было, так и нет.

Но пока действует старый закон, представители власти просят людей, на которых вышли недобросовестные агенты, дать им отпор. «Имейте мужество послать "черных" агентов, которые к вам приехали», — посоветовал всем столкнувшимся с такой ситуацией гражданам Витухин.