Кремль отреагировал на информацию о присоединении Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия «не планировала и не планирует никого поглощать», в том числе и Донбасс.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в ответ на заявление ЕС о том, что российская сторона якобы намерена поглотить провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Песков и ранее неоднократно говорил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля.

При этом он подчеркивал, что Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на этой территории.