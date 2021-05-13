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Смолов озадачил матерным постом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/smolovfedor_10

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов после победы команды в Кубке России написал в Instagram пост с нецензурной лексикой, чем озадачил подписчиков.

«Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» в финале Кубка России. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды. Смолов забил один из голов.

«Они не ставят на меня, но я в****** (вздернул) их», — подписал пост Смолов, где он обнимается одноклубником Дмитрием Бариновым и целует медаль за победу в турнире.

В комментариях подписчики порассуждали, кому адресовано послание. Некоторые выдвинули версию, что тренерскому штабу сборной России, который не включил нападающего в расширенный список футболистов на чемпионат Европы.

Смолов находится в резервном списке из семи человек. Главный тренер сборной Станислав Черчесов объяснял, что не хочет менять трех форвардов — Дзюбу, Соболева и Заболотного, так как они всегда были в обойме, а Смолов в последних играх выглядел «не так ярко».

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