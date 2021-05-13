«Профессор» объявил о завершении съемок пятого сезона «Бумажного дома»

Исполнитель роли профессора, актер Альваро Морте сообщил, что завершил съемки в пятом сезоне сериала «Бумажный дом» от Netflix.

«Благодарен всем: фанатам, команде. И, вам, уважаемый профессор. Я буду скучать по такому хорошему времени с тобой. Спасибо», — написал актер на странице в Instagram.

В четвертом сезоне Профессор оказался под дулом пистолета инспектора Алисии Сьерры, а команда грабителей после потери Найроби обрела Лиссабон.

В последнем сезоне грабителям предстоит уйти от полиции вместе с переплавленным золотом, и многое зависит от того, не окажется ли за решеткой профессор. Пятый сезон «Бумажного дома» покажут во второй половине этого года.