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«Профессор» объявил о завершении съемок пятого сезона «Бумажного дома»

Источник:
Sibnet.ru
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Исполнитель роли профессора, актер Альваро Морте сообщил, что завершил съемки в пятом сезоне сериала «Бумажный дом» от Netflix.

«Благодарен всем: фанатам, команде. И, вам, уважаемый профессор. Я буду скучать по такому хорошему времени с тобой. Спасибо», — написал актер на странице в Instagram.

В четвертом сезоне Профессор оказался под дулом пистолета инспектора Алисии Сьерры, а команда грабителей после потери Найроби обрела Лиссабон. 

В последнем сезоне грабителям предстоит уйти от полиции вместе с переплавленным золотом, и многое зависит от того, не окажется ли за решеткой профессор. Пятый сезон «Бумажного дома» покажут во второй половине этого года.

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Nik3316

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west_nik

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Nik3316

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Xermer

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