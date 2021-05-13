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Экс-генералы США усомнились в психическом здоровье Байдена

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Более 120 отставных американских генералов считают, что нация находится в «глубокой опасности» из-за состояния здоровья президента США Джо Байдена.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (Вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, где угодно, днем и ночью», — приводит РИА Новости содержание письма.

В документе, который подписали 124 человека, также говорится, что нынешняя администрация «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущего руководства».

Генералы призвали ФБР и Верховный суд быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и «не игнорировать их, как это было в 2020 году».

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Топ комментариев

Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

west_nik

т. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...

Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

Xermer

А деньги на эту инициативу, как всегда, возьмут в карманах простых граждан да?
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