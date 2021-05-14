Детективного шоу «Я вижу твой голос» стартует на канале «Россия»

Звездные гости детективно-музыкального шоу «Я вижу твой голос» должны будут вычислить среди обычных людей настоящего вокалиста. Проект стартует на канале «Россия» в пятницу.

По правилам проекта в каждом выпуске участник и команда экспертов знакомятся с героями, которые за весь выпуск шоу не проронят ни слова. Среди героев могут быть самые обычные люди — тренер по фигурному катанию, свадебный регистратор, таксист, баскетболист, фермер, воспитательница, егерь, акробат, пекарь, бухгалтер и сбежавшая невеста.

Звездному гостю с его командой экспертов предстоит вычислить, кто из них настоящий вокалист, а кто обманщик. Если до финала дойдет певец, то солидный денежный приз получит наблюдательный участник. А если искусный обманщик, то ему в награду достанется миллион.

Гостем первого выпуска шоу «Я вижу твой голос» станет Филипп Киркоров. «Я на кураже, на адреналине, я постараюсь не пропустить талант и найти новое имя. У меня легкая рука, достаточно опыта и обычно шестое чувство меня не подводит. Но что говорить, и на старуху бывает проруха», — приводит слова артиста пресс-служба канала «Россия».

Ведущим проекта стал Владимир Маркони. Среди звездных участников также в шоу появятся Андрей Малахов, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Глюкоза, Ольга Шелест, Николай Фоменко, Лариса Долина, Дмитрий Губерниев, Диана Арбенина, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков, Анна Седокова, ST, Тимур Родригез, Ани Лорак, Максим Леонидов, Сергей Мазаев, Аглая Шиловская и JONY.

Премьера шоу «Я вижу твой голос» с 14 мая в 21.00 на телеканале «Россия».