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ГИБДД усилила работу «скрытых» патрулей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Красноярска

«Скрытые» патрули ГИБДД, когда инспекторы следят за ситуацией на автомобилях без опознавательных знаков, стали чаще появляться на российских дорогах.

В России участились проверки ГИБДД возле аварийно опасных участков дорог с использованием «скрытых» патрулей. Инспекторы на обычных машинах, например ВАЗ-2112, снимают нарушение на видео и направляют запись ближайшему экипажу ДПС, тот останавливает автомобиль и оформляет протокол, описывает работу таких патрулей Autonews.

Частое нарушение, которое можно выявить с помощью «скрытого патруля», — выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения.

«Импровизированный пост обычно обустраивают прямо перед знаком «Обгон запрещен», а дорожную ситуацию снимают на закрепленный на лобовом стекле мобильный телефон. Как только в объектив попадает машина, водитель которой не успел вернуться в свой ряд до знака, об этом узнают патрули по пути следования потока», — рассказали инспекторы ГИБДД из Красноярского края.

В ГИБДД добавили, что подобное патрулирование абсолютно законно, а осуществлять видеофиксацию позволяет в административный регламент МВД.

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