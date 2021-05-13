Ядерный «Зевс» защитит Россию

Космический ядерный буксир «Зевс» с двигательной установкой мегаваттного класса станет одним из элементов российской системы противовоздушной обороны, следует из материалов Исследовательского центра имени Келдыша.

Буксир может применяться для эффективного отслеживания летательных аппаратов противника, в частности определения их местоположения, пишут РИА Новости. При мощности радиолокационной аппаратуры 200 киловатт он прикроет зону радиусом 4300 километров.

В результате в зону действия «Зевса» войдет все воздушное пространство России и часть пространства сопредельных государств. Фактически, один аппарат сможет защитить всю территорию России.

«Зевс» разрабатывается в рамках российской лунной программы. Предполагается, что буксир сможет перемещать на орбиту Луны полезную нагрузку массой 10 тонн. Его оснастят ядерной энергетической установкой, а также ионными двигателями, которые эффективнее жидкостных.