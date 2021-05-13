Ядерный «Зевс» защитит Россию

Космический ядерный буксир «Зевс» с двигательной установкой мегаваттного класса станет одним из элементов российской системы противовоздушной обороны, следует из материалов Исследовательского центра имени Келдыша.
Буксир может применяться для эффективного отслеживания летательных аппаратов противника, в частности определения их местоположения, пишут РИА Новости. При мощности радиолокационной аппаратуры 200 киловатт он прикроет зону радиусом 4300 километров.
В результате в зону действия «Зевса» войдет все воздушное пространство России и часть пространства сопредельных государств. Фактически, один аппарат сможет защитить всю территорию России.
«Зевс» разрабатывается в рамках российской лунной программы. Предполагается, что буксир сможет перемещать на орбиту Луны полезную нагрузку массой 10 тонн. Его оснастят ядерной энергетической установкой, а также ионными двигателями, которые эффективнее жидкостных.
Nik3316вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...
west_nikт. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...
Nik3316ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....
XermerА деньги на эту инициативу, как всегда, возьмут в карманах простых граждан да?