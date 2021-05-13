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Ядерный «Зевс» защитит Россию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © КБ «Арсенал»

Космический ядерный буксир «Зевс» с двигательной установкой мегаваттного класса станет одним из элементов российской системы противовоздушной обороны, следует из материалов Исследовательского центра имени Келдыша.

Буксир может применяться для эффективного отслеживания летательных аппаратов противника, в частности определения их местоположения, пишут РИА Новости. При мощности радиолокационной аппаратуры 200 киловатт он прикроет зону радиусом 4300 километров.

В результате в зону действия «Зевса» войдет все воздушное пространство России и часть пространства сопредельных государств. Фактически, один аппарат сможет защитить всю территорию России.

«Зевс» разрабатывается в рамках российской лунной программы. Предполагается, что буксир сможет перемещать на орбиту Луны полезную нагрузку массой 10 тонн. Его оснастят ядерной энергетической установкой, а также ионными двигателями, которые эффективнее жидкостных.

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Топ комментариев

Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

west_nik

т. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...

Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

Xermer

А деньги на эту инициативу, как всегда, возьмут в карманах простых граждан да?
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