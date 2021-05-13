Суд по делу жены мэра Томска вновь отложили

Суд по делу жены мэры Томска Галины Кляйн должен был состояться в четверг, 13 мая, заседание перенесли на 15 июня, сообщается на сайте Кировского районного суда.

В начале апреля Кировский суд уже переносил заседание по делу Галины Кляйн по состоянию ее здоровья. Защита предоставляла справку о том, что жена мэра не может присутствовать на суде, так как находится на лечении.

Кляйн обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, 13 ноября 2020 года, в день задержания мужа Галина Кляйн, находясь у себя дома, причинила телесные повреждения силовику во время обыска по делу мэра.

Ивана Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий, связанном с интересами компании «Томское пиво», которой руководил он, а впоследствии его жена.