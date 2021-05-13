Примета мая: черемуха цветет к похолоданию

Черемуха зацвела в Новосибирске и других сибирских городах. Согласно народной примете, это один из главных предвестников скорого похолодания.

Горожане начали замечать цветущую в Сибири черемуху в четверг, 13 мая, и делиться снимками в соцсетях. Согласно народной примере, именно в этот день, который на Руси называли Яков Теплый, цветение черемухи означает скорое похолодание.

«Приметы просто так не даются. Черемуха расцветает как раз в мае, это месяц, когда отмечается разнонаправленное движение воздушных масс. Воздушные потоки перестраиваются на северные, будет заток холода», – пояснил Sibnet.ru и. о. начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.

По прогнозам синоптиков, ночь на пятницу в Новосибирской области будет прохладной – ожидается 4-9 градусов выше нуля, в отдельных районах – заморозки до 2 градусов холода. Днем будет 16-21 градусов, в выходные потеплеет.