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Драматический сериал «Несмотря ни на что» выходит на «России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Сериал «Несмотря ни на что» рассказывает о трех подругах с перспективным будущим. Их судьбы ломают события 90-х, а главной героине приходится пройти очень сложный путь к счастью.

Главная героиня Женя Виноградова (Алена Коломина) выросла в профессорской семье, как и ее близкие подруги Оля (Евгения Осипова) и Лена (Инна Коляда). Жизнь девушек течет размеренно, а впереди у каждой безбедное будущее и прямая дорога в науку.

Мечты героинь разбиваются о жестокие 90-е, и каждая приспосабливается к новой реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на стойкость: предательство близкого человека, обвинение в убийстве, которого она не совершала, и счастье, которое она заслужила.

Показ многосерийной драмы «Несмотря ни на что» стартует с 17 мая в 21:20 на телеканале «Россия».

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