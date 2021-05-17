Драматический сериал «Несмотря ни на что» выходит на «России»

Сериал «Несмотря ни на что» рассказывает о трех подругах с перспективным будущим. Их судьбы ломают события 90-х, а главной героине приходится пройти очень сложный путь к счастью.
Главная героиня Женя Виноградова (Алена Коломина) выросла в профессорской семье, как и ее близкие подруги Оля (Евгения Осипова) и Лена (Инна Коляда). Жизнь девушек течет размеренно, а впереди у каждой безбедное будущее и прямая дорога в науку.
Мечты героинь разбиваются о жестокие 90-е, и каждая приспосабливается к новой реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на стойкость: предательство близкого человека, обвинение в убийстве, которого она не совершала, и счастье, которое она заслужила.
Показ многосерийной драмы «Несмотря ни на что» стартует с 17 мая в 21:20 на телеканале «Россия».
an3tdicСоветская власть была, а Россия сейчасявляется «омерзительной ложью», заявил спецпредставитель президента...
ivanbakОмерзительной ЛОЖЬЮ было всю страну прокатить с Ваучерами. Выругался бы, но правила не позволяют.
Uynachalnica13 лет в КПСС были особо омерзительными, наверно?
ivanbakВ 1977 году стал кандидатом в члены КПСС, в 1978 году — членом КПСС. Вышел из КПСС в июне 1990 года из...