Аналитик дал прогноз курсам Bitcoin и Ethereum

Финансовый аналитик Олег Жуков прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют. Начинающим трейдерам предложен торговый план сделки с криптовалютами с учетом понижения цен.

Эксперты рекомендуют новичкам — тем, кто только постигает трейдинг, подбирает походящую платформу и изучает рынки — обратить внимание на анализ колебаний фьючерсов. Изучение этого производного финансового инструмента — первый шаг к пониманию ситуации на бирже.

Нефть

Стоимость фьючерсов на нефть WTI и Brent июньской поставки за прошедший день выросла до 64,96 доллара за баррель и 68 долларов за баррель соответственно.

Золото

За прошедший день в ходе американской торговли форекс фьючерс на золото показал тенденцию к снижению. В подразделении биржи в Нью-Йорке COMEX фюьчерсы на драгоценный металл с поставкой в предстоящем июне предлагаются по цене 1.773,75 USD за одну тройскую унцию.

Серебро

Фьючерс на серебро на том же COMEX, по сообщению портала investing.com, с планируемой поставкой в мае упал на 0,27%. Таким образом, цена на сегодняшний день составила 26,155 USD. Фьючерс на медь также продемонстрировал снижение стоимость. Цена за тройскую унцию остановилась на отметке 4,489 USD за фунт.

USD

Фьючерс на индекс американского доллара поднялся до отметки 90,608, что приравнивается к росту на 0,02%.

Криптовалюты

Жуков прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют. Он проанализировал возможность снижение капитализации главной цифровой монеты — Bitcoin.

По словам Жукова, фундаментальной особенностью экономики является ее цикличность и биржевой рынок в этом смысле — не исключение. Эксперт уверен, Bitcoin так и не закрепился после достижения максимальных отметок в феврале. А при каждом достижении исторически рекордной отметки в цене, стоимость криптовалюты неизменно проваливается.

Торговый план на май

Bitcoin

Амплитуда изменения стоимости криптовалюты Bitcoin по характеру соизмерима с февральской коррекцией текущего года. Исходя из этих данных, аналитиком TradingView был предложен следующий торговый план по открытию сделки на понижение (SHORT) по цене 57,5 тысячи USD:

• стоп-лосс — 59.000 USD;

• теик-профит — 51.000 USD.

Риски:

• вероятность проигрыша — 2% депозита;

• вероятность успешной реализации сделки — 65%.

Для торговли на бирже наиболее важен — выбор надежного, финансово стабильного партнера. Цифровая платформа Saxo Bank предоставляет удобную, детально продуманную платформу для связи трейдеров, инвесторов и партнеров с рынками валют и для торговли на рынке Форекс.

Ethereum

Ethereum, по словам Жукова, также не выглядит в долгосрочной перспективе настолько устойчивым, как прежде. Развитие конкурентов, рост комиссий по транзакциям данной криптовалюты явно не прибавляет ей веса.

Как Bitcoin, так и Ethereum не показывают роста с февраля текущего года. Если пиковые точки и прорываются вверх, то за ними моментально следует провал. Аналитик отметил, что текущая консолидация продлится, и показатели снова придут в прежнее значение.

Торговый план по открытию сделки на понижение (SHORT) по цене 2,67 тысячи USD:

• стоп-лосс — 2,8. 000 USD;

• теик-профит — 2,35. 000

Риски есть, но они минимальны.