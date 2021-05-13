Нелегальных торговцев Новосибирска отправили на кладбища

Предприниматели, систематически попадающиеся на нелегальной торговле в Новосибирске, отправляются по решению судьи убирать городские кладбища, сообщил в четверг на форуме «Сибирь – Ритуал» руководитель городского департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

Территория семи общественных кладбищ Новосибирска превышает 629 гектаров. В обязанности местной власти входит, в том числе и уборка на погостах. По словам, Витухина, многие регионы сталкиваются с нехваткой финансирования на эти задачи. В городе проблему отчасти решили должники.

«Мэрия внедрила опыт привлечения лиц, имеющих задолженность по оплате штрафов, к обязательным работам на территории общественных кладбищ. Финансовые ресурсы для реализации проекта не привлекаются, работы по уборке мусора гражданами проводятся на безвозмездной основе», — сообщил он.

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Сейчас, штрафники работающие на кладбищах, — это продавцы, больше одного раза попавшиеся на торговле в неустановленных местах.

Решение о принудительных работах выносит мировой судья, а за его исполнением следят судебные приставы.

«Через наши кладбища прошло более 1 тысячи человек, убраны сотни тысяч кубометров мусора. Практику поддерживают как работники (ритуальной) сферы, так и сами горожане», — заверил руководитель департамента.

Практика уборки городских кладбищ в Новосибирске по решению суда практиковались и раньше. Так, в 2017 году сотня должников по исполнительным производствам отправились мести погосты.