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Зоозащитники нашли в Новосибирске собачий «концлагерь»

Источник:
Sibnet.ru
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Зоозащитники забрали животных у женщины, которая держала около 80 чихуахуа в двух комнатах дома, собаки размножались и дрались в душном маленьком помещении, сообщается в аккаунте «Помощь бездомным животным Новосибирск».

«"Заводчица" устроила в доме целый "питомник" по разведению маленьких собачек. Они сидели там в двух душных комнатах, с закрытыми напрочь окнами, занавешенными тряпками, в духоте, вязались, плодились и продавались на "Авито"! Собаки все в запущенном состоянии, с больными глазами, зубами, с прокусанными головами, ушами», — говорится в сообщении.

Женщина только кормила и поила собак, а также продавала щенков. Зоозащитникам удалось забрать сначала 50 самых больных и покалеченных собак, а затем еще 27 чихуахуа. Теперь волонтеры собирают деньги на лечение покалеченных животных.

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