Вице-премьер заверила, что цены в России ниже мировых

Рост цен на продукты в России в 2021 году оказался ниже среднемировых значений, заявила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.

«Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года», — приводит ТАСС слова Абрамченко.

Она отметила, что России удалось добиться рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе, несмотря на пандемию, которая в том числе спровоцировала кризис на мировом рынке продовольствия.

По словам Абрамченко, отечественным аграриям удалось собрать один из рекордных в постсоветскую историю урожаев зерновых, собрать в два раза больше тепличных овощей, продолжить модернизацию производств и наращивание мощностей.