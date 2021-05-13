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Вице-премьер заверила, что цены в России ниже мировых

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Рост цен на продукты в России в 2021 году оказался ниже среднемировых значений, заявила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.

«Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года», — приводит ТАСС слова Абрамченко.

Она отметила, что России удалось добиться рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе, несмотря на пандемию, которая в том числе спровоцировала кризис на мировом рынке продовольствия.

По словам Абрамченко, отечественным аграриям удалось собрать один из рекордных в постсоветскую историю урожаев зерновых, собрать в два раза больше тепличных овощей, продолжить модернизацию производств и наращивание мощностей.

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Экономика #Продукты
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Топ комментариев

Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

west_nik

т. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...

Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

pepelmetal

Ты в параллельной вселенной какой-то живёшь
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