Штаб назвал вызванных в сборную игроков из НХЛ

Штаб сборной назвал список игроков Национальной хоккейной лиги, которые примут участие в чемпионате мира в Риге, список опубликован на сайте Федерации хоккея России.

Это защитники Артем Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»); нападающие Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»),

Штаб ждет информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от руководства «Оттавы».

Защитник Николай Кныжов, ранее вызванный в сборную, не сможет помочь национальной команде из-за травмы — игроку потребуется операция.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет сыграть за сборную из-за отсутствия контракта на следующий сезон. Штаб сборной понимает его ситуацию, желает игроку успехов и рассчитывает на него в будущем.

Защитник Динар Хафизуллин покинул расположение сборной из-за травмы, полученной в матче Чешских игр против Швеции.