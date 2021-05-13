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Штаб назвал вызванных в сборную игроков из НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Штаб сборной назвал список игроков Национальной хоккейной лиги, которые примут участие в чемпионате мира в Риге, список опубликован на сайте Федерации хоккея России.

Это защитники Артем Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»); нападающие Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»),

Штаб ждет информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от руководства «Оттавы».

Защитник Николай Кныжов, ранее вызванный в сборную, не сможет помочь национальной команде из-за травмы — игроку потребуется операция.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет сыграть за сборную из-за отсутствия контракта на следующий сезон. Штаб сборной понимает его ситуацию, желает игроку успехов и рассчитывает на него в будущем.

Защитник Динар Хафизуллин покинул расположение сборной из-за травмы, полученной в матче Чешских игр против Швеции.

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Топ комментариев

Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

west_nik

т. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...

Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

pepelmetal

Ты в параллельной вселенной какой-то живёшь
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