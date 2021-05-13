Школьник создал устройство для вакуумной камеры ИЯФ СО РАН

Ученик СУНЦ НГУ сконструировал и изготовил специальное устройство, которое упрощает эксплуатацию установки электронно-лучевой сварки Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).

Изделия, изготовленные с помощью электронно-лучевой сварки в ИЯФ СО РАН, используются в российских и зарубежных научных установках, например, в Европейском исследовательском центре ионов и антипротонов – FAIR. Вакуумная камера — важная часть установки электронно-лучевой сварки. Внутри камеры размещаются опытные образцы будущих деталей из стали, меди и других материалов для сварки.

«Когда воздух из камеры откачан, внутри создается вакуум, и на крышку действует сильное давление, соответственно, она очень плотно прилегает к вакуумной камере. И когда в конце цикла нам необходимо ее открыть и достать сваренную деталь, это превращается в трудновыполнимую задачу: несмотря на выравнивание давлений снаружи и изнутри установки, крышка прилипает намертво», — сказал младший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Алексей Медведев.

Ученик 11 класса ФМШ Данил Тищенко на практике в лаборатории ИЯФ СО РАН придумал, как решить проблему. Он самостоятельно все измерил и нашел подходящие материалы для своего изделия. Выполнить эту задачу школьник смог за пару месяцев. Но ему предстоит доделать некоторые детали.

«Я взял за основу решение, которое используется в воздушных винтовках. Там примерно такая же система: рычаг, который имеет больший пропил, что позволяет использовать его в комплексе с ручным насосом. Мне эта идея показалась подходящей с учетом того, что нужно было вращательное движение рычага переводить в поступательное движение поршня, и я взял ее на вооружение», — пояснил школьник.