«Нокаут» Клавы Коки и «Руки вверх» вызвал у поклонников мурашки

Фото: © кадр из видео
Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков и певица из Black star Клава Кока выпустили совместную лирическую песню «Нокаут». Поклонникам очень понравилась композиция.
Дуэт Коки и Жукова обрадовал поклонников еще до релиза совместного трека. В четверг музыканты презентовали новый трек «Нокаут».
В комментариях Instagram артистов поклонники выразили свое мнение о новой песне. Многие написали, что у них появились мурашки от прослушивания «Нокаута».
Композиция по звучанию объединила стили исполнения «Руки вверх» и Клавы Коки. Трек получился мелодичным и очень трогательным. Кока пообещала, что в пятницу на YouTube к песне появится видео.
Nik3316вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...
west_nikт. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...
Nik3316ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....
pepelmetalТы в параллельной вселенной какой-то живёшь