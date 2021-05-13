«Нокаут» Клавы Коки и «Руки вверх» вызвал у поклонников мурашки

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков и певица из Black star Клава Кока выпустили совместную лирическую песню «Нокаут». Поклонникам очень понравилась композиция.

Дуэт Коки и Жукова обрадовал поклонников еще до релиза совместного трека. В четверг музыканты презентовали новый трек «Нокаут».

В комментариях Instagram артистов поклонники выразили свое мнение о новой песне. Многие написали, что у них появились мурашки от прослушивания «Нокаута».

Композиция по звучанию объединила стили исполнения «Руки вверх» и Клавы Коки. Трек получился мелодичным и очень трогательным. Кока пообещала, что в пятницу на YouTube к песне появится видео.