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Новосибирский депутат заявила о нехватке у народа денег на еду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: КПРФ

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Вера Ганзя заявила, что населению не хватает денег на еду и оплату услуг ЖКХ, поэтому люди вынуждены брать микрозаймы.

В марте россияне взяли 2,35 миллионов микрозаймов, что на 30,6% больше, чем годом ранее и максимальное количество за всю историю. Средняя сумма одного микрозайма составляет 13,1 тысяч рублей, передает данные кредитного бюро «Эквифакс» пресс-служба новосибирского обкома КПРФ.

«Микрозаймы берут только тогда, когда не хватает на элементарное. Значит, не на что есть, заплатить за ЖКХ, не хватает на самое необходимое. Это очень тревожный сигнал, который свидетельствует об углублении кризиса. Люди пострадали от коронавируса, от экономической политики, которая сегодня проводится», – цитирует обком партии Ганзя.

Депутат также заявила, что микрофинансовые организации «наживаются на чужой беде». Согласно данным исследования, растет не только количество оформленных микрозаймов, но и число просроченных кредитов. За март оно увеличилось на 1,8% – до 5,4 миллиона единиц. Общая сумма невыплаченных займов составляет 61 миллиард рублей.

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Политика #Местная власть #Россия #Деньги
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Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

west_nik

т. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...

Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

pepelmetal

Ты в параллельной вселенной какой-то живёшь
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