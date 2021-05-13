НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

США предсказали России великолепный урожай пшеницы

Источник:
РИА Новости
344 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сбор пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году составит 85 миллионов тонн — один из самых высоких урожаев в истории, таков прогноз Минсельхоза США.

Глобальное производство в будущем сезоне может составить 788,978 миллиона тонн — против 776,097 миллиона в этом (апрельская оценка — 776,778 миллиона), приводит РИА Новости прогноз Минсельхоза США.

Рекордный урожай пшеницы в России получили в 2017 году: тогда, по данным Росстата, собрали 86,003 миллиона тонн пшеницы (зерновых и зернобобовых культур в целом — 135,539 миллиона тонн).

Второй по объему урожай в истории собрали в 2020 году: 85,896 миллиона тонн (зерна в целом — 133,465 миллиона тонн).

Еще по теме
Вице-премьер заверила, что цены в России ниже мировых
Эксперты спрогнозировали рост цен в мае
Минфин задумался о минимальных ценах на любой алкоголь
Роскачество проверило состав сливочных сосисок
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Зоозащитники нашли в Новосибирске собачий «концлагерь»
Новосибирск окутало дымкой от лесных пожаров
Школьник создал устройство для вакуумной камеры ИЯФ СО РАН
Новосибирский депутат заявила о нехватке у народа денег на еду
Самое популярное
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
Максим Чернявский помог Тимати с выбором в «Холостяке»
Windows 10 окончательно лишится Flash Player
Обсуждение (1)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
57
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
49
Центр Сталина построят в России
33
Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
33
Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
Sibnet.Ru