США предсказали России великолепный урожай пшеницы

Сбор пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году составит 85 миллионов тонн — один из самых высоких урожаев в истории, таков прогноз Минсельхоза США.

Глобальное производство в будущем сезоне может составить 788,978 миллиона тонн — против 776,097 миллиона в этом (апрельская оценка — 776,778 миллиона), приводит РИА Новости прогноз Минсельхоза США.

Рекордный урожай пшеницы в России получили в 2017 году: тогда, по данным Росстата, собрали 86,003 миллиона тонн пшеницы (зерновых и зернобобовых культур в целом — 135,539 миллиона тонн).

Второй по объему урожай в истории собрали в 2020 году: 85,896 миллиона тонн (зерна в целом — 133,465 миллиона тонн).