Бурков попросил у Путина «ворота в Азию»

Омская область нуждается в создании логистического хаба, который можно было бы назвать окном или воротами в Азию, заявил губернатор региона Александр Бурков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, Бурков обратился к Путину с просьбой рассмотреть возможность строительства северного обхода Омска.

«У нас нет практически природных ресурсов, мы удалены от рынков сбыта, и, конечно, мы видим перспективы развития региона в создании логистического хаба, который можно было бы назвать окном или воротами в Азию. Проблема в том, что все промышленные предприятия, их более 200, находятся на правом берегу города Омска, и весь грузовой транспорт идет сегодня через центр города», – сказал Бурков на встрече.

Путин посмотрел документацию, которую показал ему Бурков. На ней обозначен северный обход Омска протяженностью 60,5 километра. Его стоимость – 42 миллиарда рублей.

«Мы, строя эту дорогу, решаем вопросы экологии не только тем, что выводим транспорт из городской черты, мы при строительстве земляного полотна планируем использовать отходы золошлаковых хранилищ. У нас на территории города 76 миллионов тонн золошлаковых отходов, 6,5 миллиона мы можем направить на строительство этой дороги. Она связывает две трассы – на Тюмень, и на Новосибирск. И в дальнейшем выходим на трассу, которая идет на юг, это Павлодар, Республика Казахстан», – рассказал губернатор.

Бурков добавил, что решение о строительстве этой дороги было принято еще в 1982 году ЦК КПСС и Советом Министров. По подсчетам омских властей, после строительства обхода нагрузка на магистрали и центр города снизится на 10-15%.

«Другое распределение потока», – прокомментировал слова Буркова Путин. «Да. Это вопрос безопасности, экологии и вопрос будущего – развитие этого транспортного узла», – ответил губернатор. На этом стенограмма беседы заканчивается.