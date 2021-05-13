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Лавров обвинил Запад в игнорировании остального мира

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости попыток западных стран «вырабатывать правила» за спиной мирового сообщества.

«Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

Он подчеркнул, что «внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах». «Россия неизменно поддерживает деятельность всемирной организации», — заявил Лавров.

Глава МИД России назвал нелегитимными действиями применение силы без санкции Совета Безопасности и односторонние экономические санкции. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает ООН «несущей конструкцией международной правовой системы», а для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны.

«Внешнеполитические начинания Россия носят ооноцентричный характер», — подчеркнул глава МИД.

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Топ комментариев

Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

west_nik

т. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...

Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

pepelmetal

Ты в параллельной вселенной какой-то живёшь
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