Лавров обвинил Запад в игнорировании остального мира

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости попыток западных стран «вырабатывать правила» за спиной мирового сообщества.

«Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

Он подчеркнул, что «внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах». «Россия неизменно поддерживает деятельность всемирной организации», — заявил Лавров.

Глава МИД России назвал нелегитимными действиями применение силы без санкции Совета Безопасности и односторонние экономические санкции. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает ООН «несущей конструкцией международной правовой системы», а для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны.

«Внешнеполитические начинания Россия носят ооноцентричный характер», — подчеркнул глава МИД.