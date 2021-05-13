Швейцарские эскалаторы поставят на станции «Спортивной» в Новосибирске

Три эскалатора швейцарского производства доставлены на новую станцию метро «Спортивную», в ближайшее время начнется их установка, сообщил пресс-центр новосибирской мэрии.

«Мы получили три эскалатора для станции "Спортивной", они будут установлены на одном из четырёх спусков. В течение лета поступят еще девять подъемников, ими оборудуют оставшиеся три спуска. В сентябре приступят к отладке и обкатке оборудования, к концу года эскалаторы будут готовы к эксплуатации», – сказал мэр Анатолий Локоть.

На монтаж одного эскалатора уходит в среднем 12 дней. Следующая партия подъемного оборудования поступит в Новосибирск через неделю, 20 мая.

На «Спортивной» приступили к присоединению помещения станции к существующей эстакаде: демонтируют стены, отделяющие пути от будущей платформы, переносят кабели. Также продолжаются бетонные работы, начата черновая отделка технических помещений. К чистовой отделке строители приступят летом. Оформление кассовых залов и платформ начнется в следующем году.

На новой станции установят автоматические раздвижные двери, отделяющие платформу от электропоездов. Они будут открываться одновременно с дверями прибывшего поезда, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сохранить тепло.

Станцию «Спортивную» планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Стоимость объекта – 2,6 миллиарда рублей. Станцию строят на берегу Оби между «Речным вокзалом» и «Студенческой» в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2023 году.