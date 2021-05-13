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Четверо пострадали при столкновении авто со стоящей машиной в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяный водитель в Иркутске в среду не справился с управлением и врезался в стоящее у дороги авто. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщило областное УГИБДД в Instagram.

По предварительным данным, в среду около 22.30 по местному времени (17.30 мск) на улице Тимирязева Иркутска пьяный 33-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Nissan AD врезался в стоящий автомобиль.

Стоящее авто ударилось о дорожное ограждение, сломало его и заехало на тротуар, где сбил трех пешеходов. 

В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель Nissan AD и пострадавшие прохожие —28 и 23-летние мужчины и 23-летняя девушка. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

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