Четверо пострадали при столкновении авто со стоящей машиной в Иркутске

Пьяный водитель в Иркутске в среду не справился с управлением и врезался в стоящее у дороги авто. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщило областное УГИБДД в Instagram.

По предварительным данным, в среду около 22.30 по местному времени (17.30 мск) на улице Тимирязева Иркутска пьяный 33-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Nissan AD врезался в стоящий автомобиль.

Стоящее авто ударилось о дорожное ограждение, сломало его и заехало на тротуар, где сбил трех пешеходов.

В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель Nissan AD и пострадавшие прохожие —28 и 23-летние мужчины и 23-летняя девушка. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.