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Фестиваль современного искусства пройдет в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © art.weeknd, instagram.com/art.weeknd

Инсталляции, живопись, фотографии и объекты art&science будут представлены на фестивале современного искусства в Новосибирске. Познакомиться с творцами и поучаствовать в мастер-классах гости фестиваля смогут с 21 по 29 мая.

В этом году фестиваль сибирского современного искусства пройдет под названием «Кризис наслаждений». Гостям будут доступны лекции, мастер-классы и паблик-токи с участниками фестиваля и ведущими экспертами в области современного искусства.

Программа фестиваля современного искусства «Кризис наслаждений»

«Мы создаем пространство, в котором артисты разных жанров раскрывают тему "Кризис наслаждений", используя искусство, как средство коммуникации со зрителем. Художник рассказывает о мире, в котором он живет, и побуждает зрителя к осознанию собственного отношения к этому миру», — рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль стартует 21 мая и завершится 29 мая. Экспозиция разместится в холле бывшего Лексус центра по адресу Большевистская, 119а. 

Гости могут выбрать удобный для них вариант посещения, например, провести один день или вечер на фестивале. Для настоящих ценителей современного искусства есть безлимитный пасс, куда входит неограниченное посещение фестиваля — экспозиция, дневная и вечерняя программы. Билетыуже в продаже. 

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Топ комментариев

Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

west_nik

т. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...

Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

pepelmetal

Ты в параллельной вселенной какой-то живёшь
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