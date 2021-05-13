Фестиваль современного искусства пройдет в Новосибирске

Инсталляции, живопись, фотографии и объекты art&science будут представлены на фестивале современного искусства в Новосибирске. Познакомиться с творцами и поучаствовать в мастер-классах гости фестиваля смогут с 21 по 29 мая.

В этом году фестиваль сибирского современного искусства пройдет под названием «Кризис наслаждений». Гостям будут доступны лекции, мастер-классы и паблик-токи с участниками фестиваля и ведущими экспертами в области современного искусства.

Программа фестиваля современного искусства «Кризис наслаждений»

«Мы создаем пространство, в котором артисты разных жанров раскрывают тему "Кризис наслаждений", используя искусство, как средство коммуникации со зрителем. Художник рассказывает о мире, в котором он живет, и побуждает зрителя к осознанию собственного отношения к этому миру», — рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль стартует 21 мая и завершится 29 мая. Экспозиция разместится в холле бывшего Лексус центра по адресу Большевистская, 119а.

Гости могут выбрать удобный для них вариант посещения, например, провести один день или вечер на фестивале. Для настоящих ценителей современного искусства есть безлимитный пасс, куда входит неограниченное посещение фестиваля — экспозиция, дневная и вечерняя программы. Билетыуже в продаже.