Ключевой свидетель обвинил бизнесмена Быкова в организации убийств

Осужденный за организацию двойного убийства Владимир Татаренков подтвердил, что он сделал это по просьбе бизнесмена Анатолия Быкова, сообщает прокуратура Красноярского края.
Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов. Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся.
Мотивом для убийства, по словам Татаренкова, послужили подозрения Быкова о причастности потерпевших к покушению на его убийство. При этом совершение преступления свои близким знакомым Быков не поручил, поскольку их с потерпевшими также связывали давние дружеские отношения.
Ранее Татаренков следователям не давал показания о роли Быкова в совершении убийства, так как свою вину не признавал. За время отбывания наказания, не дождавшись поддержки от Быкова, Татаренков изменил свои показания, считая, что каждый должен нести ответственность за свои преступления.
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