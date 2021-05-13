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Получены необычные изображения Юпитера

Источник:
РИА Новости
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Астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл» и обсерватории Джемини на Гавайях получили изображения Юпитера сразу в трех диапазонах спектра — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом, говорится в сообщении Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США (NOIRLab).

«Эти наблюдения не только обеспечивают прекрасный живописный тур по Юпитеру, но и дают представление об атмосфере планеты, где каждая длина волны исследует разные слои облаков и частицы дымки», — приводит РИА Новости сообщение ученых.

Изображения Юпитера в трех диапазонах — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом
Изображения Юпитера в трех диапазонах — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом
Фото: © International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/NASA/ESA, M.H. Wong and I. de Pater (UC Berkeley) et a

Все три наблюдения были сделаны в одно и то же время. «Хаббл» обработал оптические и ультрафиолетовые волны с помощью своей широкоугольной камеры, а инфракрасное изображение было получено прибором NIRI (Near-InfraRed Imager) в обсерватории Джемини на Гавайях.

В результате был получен уникальный «тройной» снимок Юпитера, охватывающий самый широкий диапазон электромагнитного спектра.

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