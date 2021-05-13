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Право покупать товары по цене на ценнике закрепят законом

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты в четверг внесут в Госдуму законопроект, закрепляющий право потребителя покупать в магазине товары по той цене, которая указана на ценнике.

Авторы законопроекта хотят ввести норму, что «потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ценнике, в случае несоответствия цены товара, указанной на ценнике, и при его оплате». «Информация о праве потребителя на покупку товара по цене, указанной на ценнике, размещается продавцом вблизи места оплаты товара», — приводит ТАСС пояснительную записку к закону.

«Потребители часто сталкиваются, особенно в крупных сетевых магазинах, с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с ценой товара на чеке», — говорится в документе. «Товары, расположенные рядом с акционными товарами, также часто пробиваются в чеке на кассе по более высоким ценам», — отмечают автора законопроекта.

При этом продавцы оправдывают данную ситуацию техническими сбоями, окончанием акции и т. д. Отсутствие у потребителя права покупать товар по цене на ценнике приводит к тому, что продавец часто отказывается продавать товар по данной стоимости, сказано в пояснительной записке.

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