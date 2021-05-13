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Автономия Донбасса заблокирует вступление Украины в НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Предоставление автономии Донбассу может блокировать вступление Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС), такой вывод сделали западные СМИ на основании полученного документа ЕС.

Документ также содержит перечень шагов, которые сообщество может предпринять для «повышения устойчивости» Украины к «действиям со стороны России», приводит ТАСС сообщение агентства Bloomberg.

В документе утверждается, что Россия готовит фактическое присоединение Донбасса. Якобы организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям «направлена на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России»

В связи с этим постпреды стран блока в комитете по политике и безопасности восприняли заявку Украины на вступление в НАТО неоднозначно.

При этом, согласно документу, решение о введении дополнительных санкций в отношении России со стороны сообщества будет зависеть от «дальнейшего ухудшения ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины».

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Политика #Мир
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